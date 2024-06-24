Начальник штабу «Азову» подав у ДБР заяву на неназваного генерала. Бюро її отримало і опрацьовує

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Начальник штабу 12 бригади спецпризначення «Азов» Богдан Кротевич ввечері 23 червня повідомив у своїх соцмережах, що подав заяву в Державне бюро розслідувань на неназваного генерала.

Кротевич написав, що той «вбив більше українських військових, ніж будь-який інший російський генерал», тому просить ДБР відкрити кримінальне провадження і почати розслідування. Кротевич зауважив, що йому байдуже, чи відкриють розслідування проти нього особисто і чи посадять його за ґрати.

«Мені похрін, чи почнуть розслідування проти мене, і мені похер, чи посадять мене в тюрму. Мені не похер, що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдат», — написав начштабу.

Кротевич додав, що всі військові розуміють, про яку людину він каже, бо «99% військових його ненавидять». «Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює», — написав він.

Начштабу зазначив, що військові вдаються до суспільного розголосу, коли інших способів вплинути на ситуацію вже немає: «Мене це дістало, Рубікон перейдений. Вам треба розуміти, що військові часто вдаються до медійної огласки напрямків не від кращого життя. В нас форма правління, на жаль, така. На даний момент це, бляха, єдина можливість змінити ситуацію. Це факт. На себе мені трохи похрін. І єдине, за що мені буде завжди соромно — це за те, що я не зробив це раніше».

«Бабелю» в пресслужбі ДБР підтвердили, що отримали заяву Кротевича. Її наразі вивчають, з нею працює слідчий. Офіційно в ДБР не кажуть, на кого саме написали заяву.

Велика кількість військових та активістів у соцмережах підтримали пост Кротевича і натякають, що йдеться про генерала Юрія Содоля, який поєднує дві посади — командувача Обʼєднаних сил і командувача ОСУВ «Хортиця». Содоля публічно критикували нардеп фракції «Слуга народу» Марʼяна Безугла та блогери Сергій Стерненко і Ігор Лаченков. Фактично вони назвали генерала злочинцем.