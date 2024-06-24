WSJ: Морські дрони СБУ Sea Baby заклали підводні міни поблизу Криму — вони підірвали чотири кораблі РФ

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Морські дрони Служби безпеки України Sea Baby у 2023 році заклали понад 15 підводних мін поблизу окупованого Криму, завдяки чому вдалося підірвати щонайменше чотири військових кораблі російського флоту.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Газета пише, що після перших застосувань українцями морських дронів росіяни закрили бухту і порти Севастополя загородженнями, що практично унеможливило надводні атаки. Тому команда голови СБУ Василя Малюка вигадала альтернативний варіант — встановлення морських мін. Профільна команда СБУ понад місяць відстежувала маршрути військових кораблів РФ, а потім відправила на їхні шляхи Sea Baby для розстановки мін.

Дрони ставили донні міни з пластику вагою 180 кг. Їх важко виявити, оскільки вони занурюються в мул під мілководдям. Спочатку поставили дві міни — 14 вересня 2023 року на ній підірвався ракетний корвет «Самум», який, за даними видання, досі на ремонті в сухому доку. Після цього Sea Baby, подолавши понад 4 800 км, розставили ще понад 15 мін.

Бригадний генерал СБУ Іван «Хантер» Лукашевич розповів журналістам, що під час одного з рейсів Sea Baby натрапив на три патрульних катери росіян класу «Раптор» — дрон відкрив вогонь із гранатомета і поцілив у один катер.

Вже 13 жовтня 2023 року на міні підірвався великий патрульний катер «Павло Державін». Він виходив із Севастопольської бухти на ремонт в інший порт. Великий буксир, який відправили на його порятунок, також натрапив на міну. Після підриву довелося евакуювати і його. Через кілька днів на міні підірвався сучасний протимінний корабель (тральщик).

WSJ пише, що дрони Sea Baby показали перший у світі приклад успішного дистанційного мінування.