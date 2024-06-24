Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Одеси, є постраждалі

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Вранці 24 червня росіяни атакували цивільну інфраструктуру в Одесі, є постраждалі.

Про це написав голова ОВА Олег Кіпер.

Нині триває ліквідація пожежі. Постраждалим надають медичну допомогу.

Оновлено о 9:43. Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про щонайменше двох постраждалих.

Патрульна поліція Одещини опублікувала фото з місця атаки, на яких видно стовп диму.

Повітряна тривога в Одесі та області тривала з 07:49 до 8:15. Повітряні сили попереджали про ракети, які тримають курс на Одесу.