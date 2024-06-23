У Китаї поруч із житловим районом впала частина ракети-носія, яка запускала супутник

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У Китаї поруч із житловим районом впала частина ракети-носія Long March 2-C, яка вивела на орбіту китайсько-французький космічний апарат SVOM. Момент падіння потрапив на відео — воно швидко стало вірусним у соцмережах.

Як пишуть Мint та India Today, інцидент стався в суботу, 22 червня.

У той день SVOM на ракеті Long March 2-C стартував з космодрому Січан, що в провінції Сичуань. Після нетривалого польоту прискорювач ракети відділився і почав падати, а апарат успішно продовжив свій шлях. Падіння прискорювача супроводжувалось викидом помаранчевої рідини, ймовірно палива. На відео потрапив момент, коли місцеві жителі в паніці розбігаються, очікуючи вибуху.

Частина ракети дійсно вибухнула в лісистій місцевості, але жертв не було. Є дані, що в паливі для китайських ракет використовують дуже небезпечні для здоровʼя людини речовини. Деякі користувачі соцмереж були занепокоєні з приводу можливого негативного впливу токсичних речовин на місцевих.

У Національному космічному управлінні Китаю заявили, що місія пройшла успішно. 930-кілограмовий апарат SVOM дістався заданих координат. Заявлено, що SVOM вивчатиме гамма-сплески — одні з найпотужніших викидів енергії у Всесвіті, які виникають, як вважається, під час вибуху наднових або зіткнення нейтронних зірок. Такі сплески за кілька секунд виділяють більше енергії, ніж Сонце за мільярди років.