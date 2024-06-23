Італійський острів Капрі ввів заборону на вʼїзд для туристів через брак питної води

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Італійський острів Капрі, який є популярним курортом, ввів тимчасову заборону на вʼїзд для туристів через брак питної води.

Про це пишуть AFP і The Guardian.

За словами мера острова Паоло Фалько, Капрі страждає від браку води через технічні проблеми з її подачею з материкової Італії. І хоча вода залишається в місцевих колодязях, вже незабаром вона може вичерпатися. Через це влада ввела квоти на видачу води мешканцям — вони отримуватимуть по 25 літрів на сімʼю на день до подальшого повідомлення.

За цих умов Капрі не може продовжувати приймати туристів. На скільки це затягнеться, теж невідомо. Вранці 22 червня, після того як запровадили заборону на туристів, влада розвернула кілька екскурсійних катерів, які прямували на острів.

Постійного населення на Капрі близько 13 тисяч. В рік його відвідують понад 2 млн людей.