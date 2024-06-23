Генштаб ЗСУ заявив про втрати росіян у ще 1 270 військових. Знищили 61 артилерійську систему

Новини

Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці повідомив, що за минулу добу (22 червня) російські війська втратили орієнтовно 1 270 військовослужбовців (вбиті та поранені), 10 танків, 15 бронемашин і 61 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 44 одиниці автотехніки та вісім одиниць спецтехніки, а також понад 50 безпілотників різного рівня.

Загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ