Генштаб ЗСУ заявив про втрати росіян у ще 1 270 військових. Знищили 61 артилерійську систему
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці повідомив, що за минулу добу (22 червня) російські війська втратили орієнтовно 1 270 військовослужбовців (вбиті та поранені), 10 танків, 15 бронемашин і 61 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 44 одиниці автотехніки та вісім одиниць спецтехніки, а також понад 50 безпілотників різного рівня.
Загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:
- Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
- 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.