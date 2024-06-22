У США обрали переможця конкурсу «Найпотворніший собака світу»

Новини

У США на щорічному конкурсі «Найпотворніший собака світу» переміг восьмирічний пекінес Вайлд Танг (Wild Thang).

Про це пише The Guardian.

Коли пекінесу було десять тижнів, у нього виявили собачу чуму, що завадила росту зубів і спричинила розлад м’язів однієї з ніг. Оскільки у Вайлда Тонга немає зубів, його язик завжди ззовні.

Господарка собаки Енн Льюїс отримає за перемогу свого улюбленця $5 тисяч.

Друге місце в конкурсі посів 14-річний мопс на прізвисько Рим. Саме він отримав нагороду в категорії «Глядацький вибір». Окрім суддів на конкурсі, за собак голосували онлайн.

Організатори проводять щорічний конкурс «Найпотворніший собака світу» вже майже 50 років, однак його мета не принизити чи висміяти собак, а навпаки — показати, як важливо мати любов до всіх тварин, а ще продемонструвати перевагу брати тварину з притулку. Більшість собак на конкурсі забрали з притулків.

«Ця всесвітньо відома подія відзначає недосконалості, які роблять усіх собак особливими та унікальними», — йдеться в описі конкурсу.

Серед інших учасників були метиси чихуахуа, китайських чубатих і мопсів, зокрема 14-річний метис брюссельського грифона та мопса на ім’я Фредді Мерк’юрі.