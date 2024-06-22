Росія виводить з-під Вовчанська деякі підрозділи через втрату боєздатності

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З-під Вовчанська на Харківщині Росія частково виводить деякі підрозділи через втрату боєздатності.

Про це розповів речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

На доукомплектування виводять підрозділи поблизу Липців і Тихого. На цьому напрямку росіяни не проводили активних бойових дій минулої доби і сьогодні вранці.

«Сили оборони досить вдало їх розбили», — наголосив Волошин.

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Водночас російські окупанти продовжують атакувати керованими авіаційними бомбами та некерованими ракетами як прикордоння Харківщини, так і населені пункти, що трохи далі від цієї зони.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби 22 червня росіяни завдали сім ударів чотирнадцятьма КАБами по населеному пункту Липці, а ще один КАБ запустили по Вовчанську.