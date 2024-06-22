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Одне з найпопулярніших серед туристів міст Іспанії та світу Барселона заборонить короткострокову оренду квартир для туристів через стрімке зростання вартості житла для місцевих.

Про це пише Reuters.

До листопада 2028 року Барселона скасує ліцензії на 10 101 квартиру, які дозволялося здавати в короткострокову оренду. Замість цього їх можна буде продати або здати в довгий термін.

Надмірний туризм у місті призвів до того, що все більше місцевих мешканців не можуть дозволити собі купити чи довгостроково орендувати квартиру. За останні десять років орендна плата зросла на 68%, а ціна купівлі — на 38%. Особливо від цього постраждала молодь.

Міністр житлового будівництва Іспанії Ізабель Родрігес заявила, що підтримує рішення Барселони. Водночас асоціація туристичних апартаментів Барселони APARTUR вважає, що таке рішення призведе до збільшення бідності та безробіття, а також зростання нелегальних туристичних апартаментів.

Останніми роками в Барселоні не видавали ліцензії на нові «туристичні квартири». З 2016 року в місті закрили 9 700 незаконних туристичних квартир, а майже 3 500 повернули для використання як основне житло для місцевих.