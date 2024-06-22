У застосунку «Резерв+» не буде електронних повісток, доки Рада не ухвалить відповідний закон

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У мобільному застосунку «Резерв+» не буде повісток, доки Верховна Рада України не ухвалить відповідний закон. Про це заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко заявила в опублікованому 22 червня інтервʼю NV.

«Згідно з чинним законодавством, поняття електронної повістки не існує. У застосунку «Резерв+» немає такого функціоналу», — сказала вона.

За її словами, наразі МО не рухається в цьому напрямку.

«Поки не буде прийняте відповідне законодавство, такий функціонал не розроблятимуть. Зараз не ведеться робота з такої розробки», — повідомила заступниця міністра.

Чорногоренко зазначила, що надалі Міноборони планує додати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії, ввести онлайн-рекрутинг і навчання військовим спеціальностям через програму.