У Франції засудили крадія роботи Бенксі. Чоловік каже, що сам художник попросив це зробити

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У Франції засудили музиканта Меджді Р. за крадіжку графіті вуличного художника Бенксі в Парижі.

Про це пише Le Monde.

Малюнок був на зворотному боці паркувального знака біля Центру сучасного мистецтва імені Жоржа Помпіду. Музикант зізнався в суді, що у вересні 2019 року зрізав графіті зі знака.

Але він стверджував, що був другом художника, який попросив його зняти роботу, щоб перешкодити будь-кому іншому заробляти гроші на вуличному мистецтві, яке насправді є «неоціненним».

Меджді також закликав «засудити лицемірство капіталістичної системи, яка визначає, яке мистецтво має цінність, а яке ні». Чоловік заявив, що Бенксі надіслав «команду», щоб допомогти йому викрасти роботу, потім група втекла до Англії разом із щуром.

Прокурор заявив, що представник Бенксі заперечував слова підсудного. Робота досі не знайдена.

Меджді Р. зобовʼязали виплати штраф у розмірі €30 тисяч і ще додатково €6 500 збитків Центру Помпіду, який, за рішенням суду, є зберігачем викраденого графіті.