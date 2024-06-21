ПриватБанк у ніч на 22 червня призупинить операції з картками та банкоматами

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У ніч на 22 червня державний ПриватБанк з 00:05 і до 07:00 проведе планові регламентні роботи процесингового центру. Через це тимчасово будуть недоступні операції з картками.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Аналогічний тайм-аут триватиме в роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

Це робиться для збільшення потужності та безпеки обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками.

«Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками — радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин», — йдеться у повідомленні.

Процесинговий центр ПриватБанку щогодини обробляє у середньому до 3 млн операцій з картками.