Російські хакери викрали 300 мільйонів записів взаємодії пацієнтів зі службою охорони здоров’я Британії

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Російські хакери викрали 300 мільйонів записів взаємодії пацієнтів з Національною службою охорони здоров’я Великої Британії. Серед записів — аналізи крові на ВІЛ та рак.

Про це пише The Guardian.

Хакерська група Qilin атакувала два трасти NHS і націлилася на Synnovis, спільне підприємство приватної та NHS, яке надає такі послуги, як аналізи крові та переливання.

Хакери вимагали заплатити викуп у розмірі $50 мільйонів, а після відмови Synnovis це зробити, погрожували оприлюднити викрадені дані Національної служби охорони здоров’я.

Наразі невідомо, які саме дані опублікували російські хакери. Викрадені записи містять результатів аналізів крові пацієнтів, які перенесли багато хірургічних втручань, включаючи трансплантацію органів, або мають підозру на інфекцію, що передається статевим шляхом.

Є інформація, що хакери поширили в інтернеті 104 файли. BBC повідомило , що файли містили імена пацієнтів, дати народження, номери NHS та описи аналізів. Однак The Guardian не вдалося перевірити вміст опублікованих файлів.

Через хакерську атаку обом трастам NHS довелося скасували 1 134 планові операції, включно з онкологічними і трансплантаційними, а також відкласти 2194 амбулаторні прийоми протягом двох тижнів після викрадення даних.

Тепер служба охорони здоров’я намагається створити лінію довіри, щоб заспокоїти пацієнтів.