Ексгенералу СБУ Наумову повідомили про підозру в підробці документів для сербського суду

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Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Він організував підробку офіційних документів, щоб уникнути кримінальної відповідальності в Сербії.

Про це повідомили в ДБР.

Імені підозрюваного правоохоронці не називають, утім, з матеріалів справи випливає, що це Андрій Наумов, який з 2019 до 2021 року очолював Головне управління внутрішньої безпеки.

Як розповіли в ДБР, 7 червня 2022 року Наумов намагався виїхати із Сербії до Північної Македонії через прикордонний пункт «Прешево», приховуючи від митників майно і гроші. Він їхав на автомобілі BMW X6 PMV, який формально належить його дружині.

У нього знайшли €592 990, $120 102 і два смарагди — усе це він набув незаконно під час роботи директором Державного підприємства «Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження Чорнобиль» та у Службі безпеки України.

Його затримали сербські правоохоронці, оскільки він порушив приписи статей 86 і 12 сербського закону «Про запобігання відмиванню коштів» і «Про митну справу».

Аби уникнути відповідальності, колишній правоохоронець вирішив підробити офіційні документи про нібито законне походження коштів і майна. Він організував, зокрема, підроблення договору позики та акту надання коштів, які начебто його батько уклав з іншою людиною.

Фальшиві документи Наумов передав Спеціалізованому антикорупційному департаменту Вищого суду в сербському місті Ніш. Однак разом із сербськими правоохоронцями українські слідчі довели факт підробки цих документів і передали їх сербському суду.

Андрію Наумову повідомили про підозру в організації підроблення офіційних документів, які надають права або звільняють від обовʼязків, щоб їх використати (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України). За це йому може загрожувати до пʼяти років увʼязнення.

Історія Наумова

Андрій Наумов розпочав роботу в СБУ у 2019 році. До липня 2021 року він обіймав посаду начальника управління внутрішньої безпеки.

Наумов був фігурантом справи про замах, який на нього, за даними слідчих, готував колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний. Про цю справу стало відомо в січні 2021 року. За підозрою в підготовці вбивства затримали співробітника спецпідрозділу «Альфа» Юрія Расюка, він уклав угоду зі слідством й отримав умовний строк. Нескоромний, як ідеться в матеріалах справи, діяв «з мотивів особистої помсти» — його досі розшукують.

У ніч проти 24 лютого 2022 року, за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення російських військ Наумов виїхав з України. Після цього «Схеми» писали, що Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за статтею «державна зрада».

1 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський позбавив Наумова звання генерала, бо той порушив військову присягу. 18 червня 2022 року ДБР заявило, що Наумов може бути причетним до передачі спецслужбам рф секретної документації про Чорнобильську АЕС.

В Україні Наумову повідомили про три підозри — у незаконному збагаченні, у привласненні майна через зловживання службовим становищем і в шахрайстві, що завдало державі збитків на понад 3,2 мільйона гривень. Підозру в держзраді йому не оголосили.

На початку червня 2022 року Наумова затримали на території Сербії разом із громадянином Німеччини Александаром Акстом, у якого знайшли сотні тисяч євро. Сербська поліція оголосила, що гроші та діаманти, які були знайдені під час огляду автомобіля, «імовірно, походять від злочинної діяльності». Наумова почали судити. Україні в його екстрадиції відмовили. Зараз він очікує на остаточний вирок сербського суду.