Японія вперше ввела санкції проти Китаю через війну в Україні

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Японія ввела торговельні санкції щодо китайських компаній, які підтримують війну Росії проти України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Японії.

Новий раунд санкцій також стосується компаній в Індії, Казахстані та Узбекистані — тих, які допомагають Росії обходити чинні санкції та купувати електроніку для виготовлення зброї.

Серед компаній, які опинилися під обмеженнями, є гонконгська Asia Pacific Links Ltd, яка постачала мікрочипи для російських дронів, і китайський дистрибʼютор електроніки Yilufa Electronics Limited.

До нового підсанкційного переліку ввійшли 14 компаній із самої Росії, зокрема повʼязані з Алабугою — особливою економічною зоною РФ. Там розташовані понад 30 важливих російських військових виробництв, зокрема завод з виробництва дронів Shahed.