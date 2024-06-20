У 88 років помер канадський актор Дональд Сазерленд — він зіграв президента Сноу в «Голодних іграх»

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Канадський актор Дональд Сазерленд помер — йому було 88 років.

Смерть актора підтвердив його син Кіфер Сазерленд. Також про це пишуть CNN і The New York Times.

«З важким серцем повідомляю вам, що мій батько, Дональд Сазерленд, помер. Особисто я вважаю його одним з найважливіших акторів в історії кіно. Ніколи його не лякала роль, хороша, погана чи потворна — він любив те, що робив, і робив те, що любив», — написав син актора. Він не уточнив, де і коли помер його батько, і не назвав причини смерті.

Дональд Сазерленд на Каннському кінофестивалі у Франції у 2016 році.

Сазерленд народився 17 липня 1935 року в Сент-Джоні, Канада. За свій довгий шлях у кіно — Сазерленд почав зніматись у 1965 році — він найбільше запамʼятався ролями в «Брудній дюжині» і «МЕШ», «Громадянині Ікс» і «Гордості та упередженні» (2005). А ще він зіграв дорослого президента Коріолана Сноу в серії фільмів «Голодні ігри».

Найбільше Сазерленд приваблював своєю незвичною зовнішністю. У дитинстві мама сказала йому, що він «не красивий, але має характерне обличчя». Його здатність бути привабливим в одній ролі, грізним в іншій і просто дивним у третій приваблювала режисерів, серед яких Федеріко Фелліні, Роберт Альтман, Бернардо Бертолуччі та Олівер Стоун.

Молодий Дональд Сазерлен, 1980-ті роки.

Він був володарем премії «Еммі» (1995), «Золотого глобуса» (1996, 2003), а у 2017 році отримав «Оскара» за видатні заслуги в кінематографі. У 2010 році Сазерленд був одним із тих, хто виносив олімпійський прапор на відкритті XXI зимових Олімпійських ігор у Ванкувері. А в жовтні 2023 року пошта Канади випустила марку на його честь, відзначаючи його як одного з найшановніших і найрізноманітніших акторів Канади.