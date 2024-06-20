На Донеччині загинули 4 людини від російських обстрілів

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Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Через російські обстріли півночі Донецької області загинули чотири людини, четверо людей поранені — серед них дитина.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Зранку 20 червня росіяни скинули на Костянтинівку керовану авіабомбу, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна травмована. Там повністю зруйнований будинок, три пошкоджені.

Пообіді російські окупанти обстріляв касетними боєприпасами Розкішне Іллінівської громади — там загинули троє людей загинули, троє поранені. Попередньо, били касетними боєприпасами з РСЗВ «Смерч».

Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Серед поранених 14-річний хлопець, якого з мінно-вибуховими травмами і осколковими пораненнями доставили до лікарні. У Розкішному пошкоджені чотири домогосподарства, два автомобілі й газопровід.

Донецька обласна прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін закликає людей евакуюватися з області. У Донецькій області вже оголосили обовʼязкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову. Російські війська постійно обстрілюють міста і села регіону, внаслідок чого щодня є поранені або загиблі.