США хочуть скасувати замовлення інших країн на системи ППО Patriot, щоб відправити їх Україні

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Уряд США планує закрити всі відкриті замовлення на системи протиповітряної оборони Patriot і ракети до них, щоб відправити їх Україні.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на трьох людей, ознайомлених із цим рішенням.

За їхніми словами, про цей крок стало відомо ще тиждень тому, у четвер, після того як президент США Джо Байден заявив під час саміту G7 в Італії, що підтримав зобовʼязання про поставки Україні додаткових систем ППО.

Ці зобовʼязання стосувалися, зокрема, ракетних батарей Patriot, які Київ просив у партнерів після чергового посилення ракетних і дронових атак Росії на українську енергосистему.

Байден сказав, що пʼять країн уже погодилися відправити Patriot та інші системи ППО в Україну, а «іншим країнам, які очікують на поставки американських систем, доведеться почекати, оскільки все, що у нас є, піде в Україну, доки її потреби не будуть задоволені». Американський президент додав, що Київ почне отримувати більше систем «доволі швидко». Двоє співрозмовників видання зазначили, що таке оголошення Байдена гарантує, що Україна отримає системи Patriot.

Польща, Румунія і Німеччина входять до числа європейських країн, які досі мають відкриті замовлення на системи Patriot. Іспанія теж має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на тисячу ракет до Patriot.

Іспанія, Греція і Румунія мають на озброєнні Patriot, але поки що не дозволяють перенаправити свої замовлення до України. Польща заявила, що її Patriot захищають інфраструктуру, яку використовують для доставок західної зброї через її кордон в Україну, і тому їх уже розгорнули.