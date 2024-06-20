У Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями, 14 людей постраждали

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У четвер, 20 червня, у Польщі біля міста Красностав перекинувся автобус з українцями. Постраждали 14 людей.

Про це повідомляє RMF FM.

Аварія сталась на національній дорозі № 17 біля Красностава. Автобус з громадянами України зʼїхав у кювет і перекинувся на бік.

На той момент в автобусі було 58 людей. З них 14 отримали поранення, 13 відправили до лікарні. Серед постраждалих — двоє дітей.

Поліція повідомила, що це був польський автобус, який прямував з Києва до Варшави. Водій був тверезий.