Унаслідок нічної атаки росіян постраждали семеро енергетиків

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У ніч на 20 червня росіяни вже всьоме з 22 березня атакували українську енергосистему ракетами й дронами. Унаслідок ударів пошкоджені електростанції в чотирьох областях. На двох енергообʼєктах постраждали семеро енергетиків. Зараз вони перебувають в лікарні з травмами різного ступеня важкості, один — у важкому стані.

Про це повідомляє «Укренерго».

Унаслідок російської атаки було пошкоджено обладнання на енергообʼєктах у Вінницькій, Дніпропетровській і Донецькій областях. Також є пошкодження в мережах обленерго на Київщині.

Через погодні умови на ранок світла немає у двох населених пунктах Чернігівщини. З інших причин без світла ще 488 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Київській, Сумській та Харківській областях.

Наразі енергетики оглядають пошкодження на електростанціях, куди вночі поцілили росіяни, а там, де зараз безпечно, проводять аварійно-відновлювальні роботи. Світло вже повернули жителям Дніпропетровщини та Вінниччини. Також над цим зараз працюють у Київській області.

Як уточнили в компанії, з 11:00 збільшили обмеження на споживання електроенергії, вони діятимуть по всій України до 00:00. Як саме це вплине на графіки відключень у тій чи іншій області — можна дізнатися на офіційних сайтах обленерго та їхніх сторінках у соцмережах.

В «Укренерго» наголошують: головною причиною обмежень на світло для населення і промисловості є наслідки останніх семи російських атак по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до цих атак.

Для того, щоб подолати дефіцит в енергосистемі імпортують електроенергію з Європи, ктакож європейські країни надають Україні аварійну допомогу. Проте через масштаби пошкоджень цього недостатньо, щоб у населення та бізнесу завжди було світло, зазначають в «Укренерго».

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови Україна імпортувала загалом 27 573 мегават-годину, з максимальною потужністю в окремі години до 1,7 тисячі МВт. Водночас експорт електроенергії з України не відбувається і не передбачається, зазначають в «Укренерго».