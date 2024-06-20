Посли ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти Росії
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
Посли Європейського Союзу погодили 14-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це повідомило бельгійське головування в Раді Євросоюзу.
Там новий пакет назвали «потужним і значним».
«Цей пакет передбачає нові цільові заходи та максимізує вплив чинних санкцій шляхом усунення лазівок», — наголосили у пресслужбі.
Нові заходи включають заборону на перевалку російського скрапленого газу і план покласти на операторів ЄС відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами у третіх країнах.
«Цей жорсткий пакет ще більше обмежить доступ Росії до ключових технологій. Це позбавить Росію подальших енергетичних доходів. І боротиметься з тіньовим флотом Путіна і тіньовою банківською мережею за кордоном», — прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Раніше Reuters писав, що в ЄС не могли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки його блокувала Німеччина. Берлін вимагав прибрати пункт, що розширював перелік товарів, які хотіли заборонити продавати в Росію клієнтам компаній ЄС у третіх країнах. Цей пункт з документа вилучили.
- Лідери G7 також зобовʼязалися зменшити прибутки РФ від металів і енергоносіїв та боротися з її тіньовим флотом.