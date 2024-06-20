У Києві понівечили могили військових Да Вінчі, Джуса і Петриченка

Новини

У Києві пошкодили могили військових Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, Андрія «Джуса» Пільщикова та Павла Петриченка.

Відео опублікувала парамедикиня та наречена Коцюбайла Аліна Михайлова.

Невідомі пошкодили портрети та прапори, а також познімали таблички з іменами загиблих. Крім того, розбили лампадки на меморіалі-триптиху «Іловайськ. ДАП. Дебальцеве», який встановлений на Аскольдовій могилі поруч із похованнями військових.

Автор відео за кадром говорить, що інцидент стався близько опівночі.

Михайлова пише, що на місці вже працюють слідчі, вони огородили територію і вилучили відео з камер спостереження.