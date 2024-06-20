Reuters: ЄС не узгодив 14-й пакет санкцій проти Росії, його знову гальмує Німеччина

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Reuters / «Бабель»

Країни ЄС не змогли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Німеччина досі його блокує, попри вилучення пункту, який Берлін вважав проблематичним.

Про це агентству Reuters заявили дипломати ЄС.

Чиновники з 27 країн ЄС обговорювали пакет санкцій понад місяць. Нові заходи включають заборону на перевалку російського скрапленого газу і план покласти на операторів ЄС відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами у третіх країнах.

За словами дипломатів і джерел, вагання Німеччини були частково повʼязані з внутрішніми розбіжностями між Міністерством закордонних справ і Канцелярією канцлера.

Вилучене положення було розширенням «положення про відсутність Росії» на дочірні компанії у третіх країнах. Цей пункт змусив би ці дочірні компанії «на договірній основі заборонити реекспорт до Росії та реекспорт для використання в Росії».

Як пише Politico, Берлін був стурбований цим пунктом, адже він змушував компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати товари, що потрапили під санкції, до Росії.

Раніше «положення про відсутність Росії» стосувалося лише вогнепальної зброї, бойових предметів і товарів подвійного призначення, які мали як військове, так і цивільне застосування. Німеччина хвилювалася, що її малий бізнес постраждає, якщо це буде розширено на більш цивільну продукцію, як-от хімічні речовини або обладнання для обробки металу.

Посли продовжать дебати вже 20 червня.