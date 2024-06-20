Росіяни масово атакували українську енергетику. ППО збила 5 ракет і 27 дронів

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У ніч на 20 червня росіяни вдарили по Україні 9 ракетами різних типів і 27 ударними БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зокрема Україну атакували:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — повітряний простір над акваторією Каспійського моря);

3 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Воронезької області РФ);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);

27 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – Приморсько-Ахтарськ).

Під ударом були обʼєкти критичної інфраструктури. Основний напрямок — схід України, зокрема Дніпропетровщина.

Сили ППо збили 32 повітряні цілі: 4 крилаті ракети Х-101/Х-555, одну керовану авіаційну ракету Х-59 і 27 ударних БпЛА Shahed-131/136.

ППО працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

В «Укренерго» заявили, що внаслідок атаки пошкоджено обладнання на енергообʼєктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.

Крім того, в ДТЕК заявили про атаку на одну з їх теплоелектростанцій. Внаслідок удару постраждали троє енергетиків, а обладнання станції серйозно пошкоджено.

У Дніпропетровській ОВА також заявили про трьох постраждалих у Криворізькому та Нікопольському районах. Найімовірніше мова про тих самих енергетиків, адже в регіоні розташована Криворізька ТЕС.

У Київській області уламки пошкодили лінії електропередачі та обладнання одного з підприємств.