Україна здобула перше «золото» на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

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Збірна України здобула першу золоту медаль на чемпіонаті Європи-2024 з водних видів спорту. 18-річний український плавець Олександр Желтяков виборов її на дистанції 200 метрів на спині.

Про це повідомило «Суспільне.Спорт».

Желтяков розпочав заплив шостим на перших 50 метрах і завершив половину дистанції у трійці лідерів.

За 50 метрів до кінця запливу Желтяков продовжив бути третім. Однак врешті український плавець став чемпіоном: він подолав дистанцію за 1:55.39 хвилини, випередивши грека Апостолоса Сіскоса з перевагою у 0,03 секунди. А третє місце з розривом у 0,36 секунди посів швейцарський плавець Роман Мітюков.

Результат Желтякова у фіналі Євро-2024 — також новий національний рекорд на дистанції 200 метрів на спині. Попередній рекорд, який також належав йому, український плавець покращив на 0,4 секунди.

Так, Желтяков виборов перше «золото» для України на чемпіонаті Європи з водних видів спорту. Перед цим українці здобули три нагороди у стрибках у воду.

І загалом це перша для України медаль у плаванні на спині на Євро з водних видів спорту за останні 24 роки: у 2000 році Володимир Ніколайчик виборов «срібло» на дистанції 100 метрів.

Крім того, для Желтякова це перша особиста золота медаль на дорослих чемпіонатах Європи. До цього плавець здобував медалі лише серед юніорів, зокрема здобув два «золота» на юніорському чемпіонаті світу та дві нагороди найвищого ґатунку на Євро.