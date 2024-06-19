До липня Держенергонагляд оновить перелік критичних обʼєктів, яким не вимикатимуть світло

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Assosiated Press

В Україні до початку липня обіцяють сформувати оновлений перелік критично важливої інфраструктури, якій не вимикатимуть світло у разі складної ситуації в системі.

Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

«Наразі в багатьох областях з переліку обʼєктів з гарантованим електропостачанням вже виключено десятки, а подекуди — понад сотню споживачів. Логіка процесу в тому, що важливо віднайти баланс і захистити обʼєкти критичної інфраструктури від відключень, водночас не створюючи надмірного навантаження на інших», — сказав Слободян.

Він також розповів, що перелік обʼєктів з гарантованим електропостачанням пропонується розділити на літній та зимові сезони.

«Зараз до переліку входять обʼєкти, що надзвичайно важливі упродовж опалювального періоду, але влітку вони не працюють. Тому їх доцільно виключити з переліку, а із настанням холодів повернути», — зауважив очільник Держенергонагляду.

Він каже, що коли такі обʼєкти залишаються у списку, то світло не вимикають і для низки споруд, які розташовані поруч.

Нині розглядається можливість ручного перемикання під час графіків відключень там, де обʼєкти на різні лінії електропередачі заживити не можна. За його словами, така практика застосовувалась під час блекаутів узимку 2022—2023 років.