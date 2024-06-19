Netflix перезапустить шоу «Тачка на прокачку»

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Стримінговий сервіс Netflix перезапустить реаліті-шоу «Тачка на прокачку».

Про це повідомляє Variety.

Новий проєкт від Netflix матиме назву Resurrected Rides («Воскреслі тачки») і стане сиквелом культової американської телепередачі, яка транслювалася з 2004 до 2007 року.

Серіал складатиметься з восьми серій по 40 хвилин, а замість репера Xzibit ведучим проєкту буде американський актор і комік Кріс Редд. Премʼєра телепередачі запланована на 24 липня.

Творець «Тачки на прокачку» Рік Гервіц стане виконавчим продюсером нового серіалу, разом з Брендоном Кілліоном, Арі Шофетом і Майком Одером.

«Ми взяли дух і знання з оригіналу та переосмислили його з веселим ведучим, абсолютно новим акторським складом, а також захоплюючими технологіями та культурою сучасності», — каже Гурвіц.

«Тачка на прокачку» (Pimp My Ride) — американська телевізійна програма, яка складається з шести сезонів і транслювалася на телеканалі MTV у США та за кордоном. У кожному випуску команда автомеханіків і автодизайнерів має відремонтувати і радикально вдосконалити автомобіль, який перебуває в поганому стані, але здатний їздити. Власником автівки найчастіше є людина з невеликим достатком, котрому покращення автомобіля може допомогти у карʼєрному зростанні.

Спираючись на смаки та вподобання власника, машину піддають дорогому, але не завжди практичному «прокачуванню». Якщо автомобіль не підлягає відновленню, ведучий може подарувати герою автівку, якій також забезпечують тюнінг та рестайлінг. У шоу беруть участь команди з тюнінгових ательє West Coast Customs та Galpin Auto Sports.