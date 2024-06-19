Телескоп «Хаббл» спостерігає за галактикою в сузірʼї Золотої Риби

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ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» продемонстрував перші зображення після переходу на альтернативний режим роботи, для якого використовує один гіроскоп.

Про це пише NASA.

Телескоп повернувся до наукової роботи 14 червня — він кілька тижнів був в автономному режимі через проблему з одним із його гіроскопів, які допомагають контролювати та орієнтувати «Хаббл».

На новому зображенні — галактика NGC 1546 у сузірʼї Золотої Риби. У ній видно яскраве ядро, смуги космічного пилу, який поглинає світло з ядра і стає іржаво-коричневим.

ESA / Hubble / NASA

Крізь космічний пил також видніються яскраво-блакитні області активного зореутворення. На тлі можна спостерігати ще кілька галактик.

«Нове зображення вражаючої галактики, отримане «Хабблом», демонструє успіх нашого нового, більш стабільного режиму наведення для телескопа», — резюмувала старша наукова співробітниця проєкту «Хаббла» в Центрі космічних польотів імені Годдарда NASA Дженніфер Вайзман.