Єврокомісія підготувала проєкт бюджету ЄС на 2025 рік. Скільки передбачено для України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Markus Spiske / Unsplash
Європейська комісія подала на затвердження проєкт бюджету Євросоюзу на 2025 рік. Загальна його сума становить €199,7 млрд, йдеться на сайті Єврокомісії.
У межах програми економічної трансформації Євросоюзу NextGenerationEU бюджет доповнять ще €72 млрд.
Для України у проєкті бюджету передбачено €4,3 млрд грантів у межах Ukraine Facility та €10,9 млрд кредитів.
Бюджет планують розподілити таким чином:
- €53,8 млрд — на Єдину сільськогосподарську політику та окремо €0,9 млрд на підтримку рибного господарства;
- €49,2 млрд — на регіональний розвиток у межах «зеленого переходу»;
- €16,3 млрд — на підтримку партнерів та своїх інтересів у світі (без урахування України);
- €13,5 млрд —на дослідження та інновації;
- €4,6 млрд — на європейські стратегічні інвестиції;
- €2,1 млрд — на космос;
- €11,8 млрд — на стійкість та цінності (підтримка культури та освіти);
- €2,4 млрд — на заходи щодо навколишнього середовища та клімату;
- €2,7 млрд — на захист кордонів;
- €2,1 млрд — витрати, повʼязані з міграцією всередині ЄС;
- €1,8 млрд — вирішення оборонних завдань;
- €977 млн — на функціонування Єдиного ринку.
Проєкт бюджету на 2025 рік є частиною довгострокового бюджету Євросоюзу на 2021—2027 роки. Бюджет на 2025 рік мають ухвалити до кінця 2024 року.