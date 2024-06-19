Єврокомісія підготувала проєкт бюджету ЄС на 2025 рік. Скільки передбачено для України

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Європейська комісія подала на затвердження проєкт бюджету Євросоюзу на 2025 рік. Загальна його сума становить €199,7 млрд, йдеться на сайті Єврокомісії.

У межах програми економічної трансформації Євросоюзу NextGenerationEU бюджет доповнять ще €72 млрд.

Для України у проєкті бюджету передбачено €4,3 млрд грантів у межах Ukraine Facility та €10,9 млрд кредитів.

Бюджет планують розподілити таким чином:

€53,8 млрд — на Єдину сільськогосподарську політику та окремо €0,9 млрд на підтримку рибного господарства;

€49,2 млрд — на регіональний розвиток у межах «зеленого переходу»;

€16,3 млрд — на підтримку партнерів та своїх інтересів у світі (без урахування України);

€13,5 млрд —на дослідження та інновації;

€4,6 млрд — на європейські стратегічні інвестиції;

€2,1 млрд — на космос;

€11,8 млрд — на стійкість та цінності (підтримка культури та освіти);

€2,4 млрд — на заходи щодо навколишнього середовища та клімату;

€2,7 млрд — на захист кордонів;

€2,1 млрд — витрати, повʼязані з міграцією всередині ЄС;

€1,8 млрд — вирішення оборонних завдань;

€977 млн — на функціонування Єдиного ринку.

Проєкт бюджету на 2025 рік є частиною довгострокового бюджету Євросоюзу на 2021—2027 роки. Бюджет на 2025 рік мають ухвалити до кінця 2024 року.