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Єврокомісія підготувала проєкт бюджету ЄС на 2025 рік. Скільки передбачено для України

Автор:
Софія Телішевська
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Markus Spiske / Unsplash

Європейська комісія подала на затвердження проєкт бюджету Євросоюзу на 2025 рік. Загальна його сума становить €199,7 млрд, йдеться на сайті Єврокомісії.

У межах програми економічної трансформації Євросоюзу NextGenerationEU бюджет доповнять ще €72 млрд.

Для України у проєкті бюджету передбачено €4,3 млрд грантів у межах Ukraine Facility та €10,9 млрд кредитів.

Бюджет планують розподілити таким чином:

Проєкт бюджету на 2025 рік є частиною довгострокового бюджету Євросоюзу на 2021—2027 роки. Бюджет на 2025 рік мають ухвалити до кінця 2024 року.