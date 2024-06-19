НАБУ викрило схему легалізації понад €21 мільйона. Рекордний хабар пропонували Роману Насірову

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Гонтар Володимир / УНІАН

Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили схему легалізації хабаря, одержаного головою Державної фіскальної служби у 2015—2016 роках. Ідеться про Романа Насірова.

Про підозру також повідомили тестю фігуранта, забудовнику Олександру Глімбовському та ексраднику Насірова. За версією слідства, Глімбовський допоміг легалізувати ймовірний хабар, який олігарх Олег Бахматюк дав Насірову за відшкодування ПДВ його компаніям.

€13 мільйонів хабаря легалізували та витратили на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва «Метрополь». Комплекс продовжили будувати й отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022—2023 роках.

Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 обʼєкт нерухомості та понад 30 мільйонів гривень, які власник групи будівельних компаній отримав саме завдяки легалізованим коштам.

Решту грошей — €7,9 мільйона, що були на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), — легалізував радник Насірова.

Яким чином були легалізовані ще $5,5 мільйона — ще встановлюють.