Уряд розширив перелік тих, хто може отримати виплати в разі смерті військових

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Кабмін розширив перелік тих, хто може отримати виплати за смерть військових і поліцейських.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тепер одержати одноразову грошову допомогу також зможуть:

жінки та чоловіки, які жили з військовим без реєстрації шлюбу;

онуки загиблого (померлого) військового за умови, що їхні батьки померли;

діти, народжені після загибелі (смерті) військового.

У новій редакції виклали Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги за смерть, інвалідність або часткову втрату працездатності військовослужбовців і поліцейських. Йдеться про постанову КМУ № 975 та пункт 2 постанови КМУ № 168.

Це стосується частини складання військовим особистого розпорядження на випадок своєї смерті, у якому він визначає людей, що матимуть право отримати допомогу, із визначенням часток цієї допомоги у відсотках.

Також Кабмін визначив коло тих, хто має право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі чи смерті військових, якщо ті не написали особисте розпорядження.

Крім того, уряд заборонив відмовлятися від допомоги від імені малолітніх, неповнолітніх дітей, людей з недієздатністю і людей, у яких обмежена дієздатність.