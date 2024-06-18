У Telegram зʼявився перший сервіс для знайомств, розроблений на блокчейні TON

Новини

У месенджері Telegram запустили перший сервіс для знайомств, розроблений на блокчейні The Open Network. Міні-застосунок став доступним для користувачів Telegram сьогодні, 18 червня, і має назву TON Dating.

Сервіс гарантує користувачам унікальний досвід знайомств усередині закритої спільноти, безпечне спілкування та можливість монетизувати час, проведений у міні-застосунку.

При реєстрації у TON Dating кожен потенційний учасник спільноти TON Dating має пройти обовʼязкове підтвердження особи, що запобігти потраплянню в мережу анонімів і ботів.

Алгоритм верифікації особи користувача в TON Dating розробили та навчили за аналогією із системами безпеки, які застосовуються в онлайн-банкінгу.

У період двох місяців тестової роботи модерацію у TON Dating пройшло лише 3% від поданих заявок.

Для жінок доступ до сервісу безкоштовний, а ось для чоловіків користування TON Dating буде платним. Оплатити підписку й отримати бонуси можна буде за допомогою віртуальної валюти Telegram Stars. Вартість першого місяця — 2,5 тисячі зірок або $65.

Всі користувачі можуть монетизувати проведений у сервісі час завдяки алгоритму майнінгу. За «запрошення друзів», «лайки» та «метчі» можна отримувати бонуси в Toncoin — цю криптовалюту можна буде виводити на особистий криптогаманець TON.