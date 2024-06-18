Кабмін погодив звільнення Наєма з посади голови Держагентства відновлення, а також його заступників

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Telegram / Мустафа Найєм

Кабінет міністрів погодив звільнення Мустафи-Масі Наєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це повідомили в урядовій пресслужбі.

Тепер Держагентство відновлення тимчасово очолить Роман Комендант. Він був заступником голови Державного агентства автомобільних доріг України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Крім того, уряд погодив звільнення Андрія Івка з посади першого заступника голови Держагентства відновлення, а Валерію Іванову — з посади заступниці голови.

Уже ексочільник Держагентства відновлення пробув на посаді 505 днів.

«Рівно 505 днів. Мабуть, найтяжчих і найвідповідальніших за все життя», — написав він.

Telegram / Мустафа Найєм

Мустафа Найєм 10 червня подав заяву на звільнення, яку тепер задовольнили. Він вирішив піти з посади через «системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження».

За його словами, з листопада 2023 року команда Держагентства стикалася з постійною протидією, спротивом і створенням штучних перешкод. Агентству скасували бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг, скоритили його працівникам зарплати, багатьом їх урізали до 68%. І через це з початку року з Держагентства пішло 25% колективу.

Перед цим Мустафа Найєм розповів Bloomberg, що премʼєр України Денис Шмигаль «без пояснення причини» відхилив його прохання про участь у міжнародній конференції Ukraine Recovery Conference, яка мала мобілізувати міжнародну підтримку для відновлення України.