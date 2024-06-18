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Президент підписав закон про боротьбу з «чорним зерном»

Автор:
Софія Телішевська
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Melissa Askew / Unsplash

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 10168-2 про боротьбу з «чорним зерном» і неповерненням валютної виручки.

Закон надає Кабміну право запустити механізми, які мінімізують можливості для зловживань у ході експорту аграрної продукції. Це має забезпечити більші валютні надходження до держави та позитивно вплинути на стабільність національної валюти.

Наприклад, уряд може запровадити режим експортного забезпечення щодо окремих видів товарів, здебільшого йдеться про аграрну продукцію.

У межах цього режиму заборонять експортувати товари субʼєктам ЗЕД, які не є платниками ПДВ. Також забороняється експорт таких товарів за цінами, нижчими за мінімально допустимі експортні ціни (ціни визначатиме Мінагро).

До вивезення таких товарів платник повинен зареєструвати податкову накладку за ставками:

«Чорним зерном» називають продукцію, яку трейдери купили у фермерів за готівку й експортували за кордон. Якщо зерно куплене за готівку, у процесі його виробництва податки не сплачено. Крім того, таке зерно часто продають через фіктивні одноденні фірми.