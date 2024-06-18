Російські війська посилюють наступ на Луганщині. Їхнє завдання — пробитися до селища Борова

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Getty Images / «Бабель»

Російські війська посилюють наступ на Луганщині. Їхнє завдання — пробитись до селища Борова (Харківська область).

3-тя штурмова бригада ЗСУ, яка тримає смугу фронту на Харківщині на межі з Луганщиною, повідомляє, що їхня ділянка — одна з найінтенсивніших, де наступають війська Росії. Головне завдання окупантів — вийти до села Чернещина (Харківщина) і селища Першотравневе (Харківщина), з подальшим захопленням селища Борова Ізюмського району.

Проти 3 ОШБр воюють 3 і 144 дивізії 20 армії РФ. Бригада повідомляє, що ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Активно застосовуються FPV-дрони, керовані авіабомби й хімічна зброя. На штурми противник кидає цілі взводи та роти, які щотижня заміняють поповненням у 250—400 солдат.

«Не дивлячись на переважаючу кількість супротивника та відсутність резервів, бригада продовжує вже понад місяць утримувати визначені рубежі», — додають у 3 ОШБр і зазначають, що від травня 2024 року бійці бригади знищили вже близько 1 068 росіян і поранили майже 2 292.

Аналітичний проєкт DeepState, який співпрацює з Міноборони України, пише, що ворог наростив ударний кулак для наступу на Борову — на ділянці від Райгородки до Нововодяного росіяни наростили до 10 тисяч особового складу та близько 450 одиниць військової техніки, з яких 200 артсистем.

«За наявною інформацією, противник планує повторити минулорічну стратегію з виходом спочатку на лінію Надія — Новоєгорівка, а потім вже на Першотравневе — Чернещина», — пише DeepState і додає карту із зображенням орієнтовної конфігурації сил ворога на даному напрямку станом на 18 червня.

DeepState / Telegram

Проєкт зауважує, що росіяни останні три тижні проводять підготовку, «прощупують» групами слабкі місця в обороні ЗСУ і безперервно штурмують позицій 3 ОШБр.

Також DeepState пише, що проти 3 ОШБр росіяни розгорнули сили 20 армії у вигляді 3 та 144 дивізій, які представлені 236 артилерійською бригадою та 11 полками: 7 мотострілецькими, 2 танковими та 2 артилерійськими. Їм допомагають найманці з нерегулярних армійських підрозділів, серед яких «Шторм V», «Чорна мамба», «Фіксики», «ПВК Патріот» та підрозділ БАРС-14.