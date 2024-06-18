Зʼявилась електронна карта з послугами для ветеранів у громадах

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Стас Козлюк / «Бабель»

Мінветеранів запустило е-Карту послуг у громадах для ветеранів війни. Вона доступна на платформі е-Ветеран.

На е-Карті ветерани та ветеранки, їхні родини, сімʼї загиблих захисників і захисниць можуть знайти послуги, які їм пропонує держава, міжнародні та недержавні організації.

Наразі на порталі визначено 7 542 послуги: від психологічної підтримки та медичних програм до підтримки підприємницьких ініціатив ветеранів.

Алгоритм роботи з е-Картою:

користувач заходить на сайт;

відфільтровує область, громаду, тип послуги;

читає назву та опис опцій, що надаються у межах послуги;

бачить адресу, приходить, подає заяву на послугу або відразу її отримує.

Портал містить інформацію для спрощення процесу за принципом «знайшов-прийшов-отримав» для кожного ветерана чи ветеранки.

На е-Карті можуть бути відображені адреси надання послуг на тимчасово окупованих територіях або в зонах ведення активних бойових дій, проте це зареєстровані адреси, а самі послуги переміщені в безпечні регіони.