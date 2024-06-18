Уночі українська ППО збила всі 10 дронів Shahed, запущених росіянами

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У ніч на 18 червня росіяни атакували Україну десятьма ударними безпілотниками Shahed-131/136 з району Приморсько-Ахтарська.

Про це пише командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Мобільні вогневі групи Сил оборони та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил збили всі дрони в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок нічної атаки пошкоджені три приватні будинки та два авто. Також виникла пожежа, яку оперативно загасили.