Німеччина передасть Україні установку ППО Frankenstein

Новини

Німецький збройний концерн Rheinmetall передасть Україні нову установку протиповітряної оборони Frankenstein, яка може збивати ракети та дрони.

Про це пише The Telegraph.

Установка складається з новітньої німецької зенітної гармати Skyranger, що стоїть на базі танка Leopard 1.

«Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми можемо встановити башту Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм», — сказав керівник відділу наземних систем компанії Rheinmetall Бйорн Бернхард.

Як пише Telegraph, Rheinmetall лише нещодавно розробила систему Skyranger. Вона може похвалитися складними датчиками із 360-градусним оглядом поля бою, здатними боротися з роями безпілотників. Скільки саме передадуть Україні установок Frankenstein і коли — невідомо.

Видання зазначає, що українська армія вже отримала приблизно сотню танків Leopard 1 у звичайній комплектації.