«Еластична оборона» ЗСУ в умовах нестачі снарядів. Огляд матеріалів іноземних медіа 17 червня

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«Бабель»

Про зміни в характері війни станом на початок літа у великому матеріалі пише Associated Press. ЗСУ починають принаймні наближатись до паритету в щільності артилерійського вогню з росіянами: якщо на початку року баланс кількості випущених снарядів був 1:7 на користь росіян, то зараз ― 1:5 принаймні на частині ділянок. Щоправда, боєприпаси прибувають повільно й невеликими порціями ― тож усе одно Силам оборони доводиться ретельно обирати, по якій цілі вести артилерійський вогонь, а на яку, також важливу, снаряди зараз витрачати не можна.

Однак зʼявились і проблеми, яких раніше не було, пише медіа з посиланням на українських військових. Росіяни розуміють, що зараз важливо зашкодити логістиці боєприпасів для українців, і за допомоги дронів досягли в цьому певних успіхів. Мова, зокрема, про транспорт, яким боєприпаси доправляють на передову. Військовий транспорт росіяни одразу атакують, тому на багатьох ділянках фронту ЗСУ використовують цивільні вантажівки. Однак у деяких місцях підʼїздні шляхи настільки розбиті обстрілами, що там проїде лише військовий спецтранспорт ― зокрема це стосується територій біля Авдіївки, де росіяни докладають значних зусиль для наступу. Вогонь окупантів настільки щільний і прицільний, що на доставку снарядів відправляють лише досвідчених водіїв, які добре знають шлях, ― і здебільшого вночі. Тож якщо раніше снаряди доставляли бійцям тричі на добу, зараз поповнення відбувається лише раз на добу, пише видання.

Інше слабке місце, яке намацали окупанти, ― це ротації, йдеться в матеріалі AP. Коли українські бійці заходять на позиції та відходять із них, вони найвразливіші. А розвідувальних дронів на фронті так багато, що будь-яке переміщення більш-менш значних сил без уваги не залишиться. Відтак чверть втрат, як зізнались бійці одного з українських підрозділів, припадає на добирання до позиції та відхід із неї. «Поки ти сидиш у підвалі, ти в безпеці, ― прокоментував ситуацію один із бійців. ― Але щойно ти вийшов ― стаєш мішенню, яку видно».

Загалом поступово баланс сил на фронті вирівнюється, йдеться у статті. Але українці прогнозують, що росіяни принаймні протягом літа іще повільно просуватимуться вперед. «Ми ще чутимемо про їхні незначні успіхи», ― каже пресофіцер 110 бригади Іван Секач. Однак це не означає, що ЗСУ програють. Активно знищуючи наступаючого ворога, українці «еластично, наче гумова стрічка», відступають, зберігаючи максимум живої сили й поступово нарощуючи міць, ідеться в матеріалі.

Численні західні медіа написали про результати Саміту миру, який на вихідних відбувся у Швейцарії. Втім, і в BBC, і в Politico, й у Al Jazeera, і в CNN, і у Bloomberg основне повідомлення однакове: Києву вдалося нагадати світу про війну, однак ключові держави, від яких залежить мир, себе не проявили. Хтось, на кшталт Китаю, показово самоусунувся від участі в саміті, США були присутніми більш для проформи, а ключові держави Глобального Півдня проявили себе як сателіти Китаю або Росії ― і обрали фактично вигідну їм позицію. «Над самітом ширяв привид Росії» ― так у заголовку підсумувало ситуацію Politico.

Це лише частина огляду. Резюме інших матеріалів іноземних медіа про російсько-українську війну доступні для всіх, хто підтримує нас на Patreon!