Ukraine Facility: Євросоюз створить орган контролю за €50 мільярдами для України

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Reuters / «Бабель»

Європейська комісія розпорядилася заснувати Аудиторську раду Ukraine Facility, яка має підвищити ефективність українських систем управління та контролю фінансування на €50 мільярдів.

Про це йдеться у рішенні Комісії, опублікованому в офіційному журналі ЄС.

Аудиторська рада також запобігатиме шахрайству, корупції, конфліктам інтересів та іншим порушенням, повʼязаним з €50 мільярдами, які отримуватиме Україна впродовж чотирьох років за програмою Ukraine Facility.

Цю раду створять терміново на період до 30 червня 2028 року. У ній — три члени, які працюватимуть з Брюсселю, але будуть зобовʼязані приїздити до України щонайменше шість разів на рік.

Члени Аудиторської ради повинні бути громадянами ЄС з досвідом у сферах аудиту, моніторингу та контролю або боротьби з шахрайством, корупцією, конфліктами інтересів тощо. Трьох членів обиратимуть терміном на два роки, однак їхні повноваження можуть подовжити.

Аудиторська рада також матиме Секретаріат з команди спеціалістів з управління та контролю, аудиту та інших подібних галузей. Він допомагатиме раді збирати потрібну інформацію. До того ж Єврокомісія може запрошувати представників держав-членів як спостерігачів в Аудиторську раду.

Ось головні завдання Аудиторської ради:

допомогти Єврокомісії моніторити, як Україна управляє грошима, а також повідомляти про будь-які системні проблеми або потенційні недоліки цих систем;

оцінити українські системи боротьби з шахрайством, корупцією, конфліктом інтересів;

робити виїзди і перевірки систем управління та контролю в Україні, а ще — витрат;

давати Україні рекомендації для покращення її систем;

подавати звіти до Єврокомісії та інше.

€50 мільярдів для України — Ukraine Facility

Лідери ЄС 1 лютого домовилися виділити Україні макрофінансову допомогу на €50 мільярдів. Програма розрахована на чотири роки. Україна отримуватиме кошти за дотримання низки передумов: продовження демократичних механізмів, включно з багатопартійною парламентською системою і верховенством права, гарантування поваги до прав людини, зокрема меншин. Київ уже схвалив план реформ, який дозволить отримувати фінансування за Ukraine Facility.

Лідери ЄС щороку проводитимуть дебати за програмою, а за два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд усієї багаторічної фінансової рамки.

За орієнтовним планом виплат у 2024 році Україна отримає €16 мільярдів, у 2025 — €12,5 мільярда, у 2026 — €7,25 мільярда, а в 2027 — €2,5 мільярда.