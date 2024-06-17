Росія вийшла зі спору з Австралією та Нідерландами щодо збиття МН17

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Pierre Crom / Contributor

Росія припиняє участь у спорі з Австралією і Нідерландами щодо справи про катастрофу рейсу MH17 у липні 2014 року. Спір розглядала Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO).

Міністерство закордонних справ РФ каже, що Москва не визнає компетенцію Ради ICAO, не згодна з її рішенням і стверджує, що їй не надали можливості повноцінно брати участь у технічному розслідуванні.

«Ми припиняємо свою участь у цьому фарсі. Росія не визнає компетентності Ради розглядати вкиди Австралії та Нідерландів, а також будь-які рішення, які вона винесе, повʼязані з ними», — пояснюється в повідомленні РФ.

У березні 2022 року Австралія і Нідерланди ініціювали в Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) розгляд проти Росії щодо аварії у 2014 році малайзійського літака рейсу MH17. Там заявляли, що РФ порушила статтю 3 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. (Чиказька конвенція), яка зобовʼязує утримуватися від застосування зброї проти цивільних повітряних суден.

Що відомо про рейс MH17

Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Загинули 298 людей.

17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги, що розглядає справу про збиття авіалайнера MH17 у 2014 році, визнав винними у знищенні рейсу Ігоря Гіркіна (позивний «Стрєлков»), його підлеглих Сергія Дубинського (позивний «Хмурий») та Леоніда Харченка (позивний «Крот»). Олега Пулатова (позивний «Гюрза») виправдали. Росія та засуджені свою причетність до катастрофи заперечують.