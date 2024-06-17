Ексголову Верховного суду Князєва пропонують звільнити з посади судді

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Суддю Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Князєва Всеволода Сергійовича тимчасово відсторонили від правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Дисциплінарна палата застосувала до Князєва дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади судді.

Підставою для цього став факт визнання Князєва особою, яка вчинила корупційне правопорушення.

Згідно з протоколом НАЗК, Всеволод Князєв з листопада 2017 року користувався 4-х кімнатною квартирою площею 133 м² на вулиці Богомольця у центрі Києва, офіційно сплачуючи за нею тисячу гривень на місяць. Договір про цю оренду вилучили під час обшуку у квартирі 15 — 16 травня 2023 року.

Ринкова вартість оренди квартири у будинку, де Всеволод Князєв орендував житло, була значно вище — у 2021-2023 роках вона складала від 51,5 до 57,4 тисяч гривень на місяць.

Таку різницю у вартості оренди квартири у НАЗК розцінили як незаконний подарунок Всеволоду Князєву, через що на нього склали протокол за ч. 1 ст. 172-5 (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Князєв на свій захист пояснював, що насправді за оренду квартири він сплачував $1 100 на місяць, про що є відповідний договір, а тисячу гривень колишній голова ВС сплачував щомісяця за паркомісце. Факт надання йому подарунку у вигляді заниженої вартості оренди квартири Всеволод Князєв заперечував.

Попри це 26 грудня 2023 року Печерський райсуд міста Києва визнав Всеволода Князєва винним у вчиненні правопорушення — він мав сплати штраф у розмірі 906 600 гривень.

11 березня 2024 року Київський апеляційний суд залишив постанову Печерського районного суду без змін.

Під час засідання дисциплінарної палати ВРП 17 червня адвокати Всеволода Князєва наполягали на зупиненні чи хоча б відкладенні розгляду дисциплінарної справи через те, що колишній голова Верховного Суду наразі перебуває на лікарняному, мовляв він хоче особисто надати свідчення.

Втім, Перша дисциплінарна палата ВРП одноголосно вирішила притягнути Всеволода Князєва до дисциплінарної відповідальності у виді подання про звільнення з посади судді.