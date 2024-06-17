Гендиректор Yasno: Взимку світло можуть подавати по 6—7 годин на день

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Ангеліна Коткова / Катерина Бандус / «Бабель»

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, тому в українців потенційно може бути світло по п’ять-шість годин на день.

Про це в етері телемарафону сказав генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Він запевняє, що дефіцит точно буде, питання лише — у якому обсязі.

«Дуже важко прогнозувати зиму, тому що зараз літо і незрозуміло, з якою генерацією ми вийдемо на опалювальний сезон. Зимовий пік досить великий. Якщо генерація плюс можливості по імпорту залишаться на тому рівні, як є, то дефіцит буде сягати під 35%. Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо дійсно сидіти 6—7 годин зі світлом. Але це треба вже в серпні обговорювати, тому що буде зрозуміло, які в нас можливості по імпорту і скільки ми встигнемо відновити генерації», — сказав гендиректор Yasno.

Він рекомендує населенню та бізнесу підготуватися до значного дефіциту електрики. Наприклад, підключити альтернативні джерела живлення.

«Починаючи від батарей, батарейок різного формату, і закінчуючи генерацією, яка може бути. Якщо є можливість — сонячні панелі, інвертори, батареї, генератори і таке інше», — сказав він.

Коваленко також заявив, що в наступні місяць-півтора ситуація з електропостачанням залишатиметься доволі складною.