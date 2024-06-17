У Японії зафіксували спалах смертельної бактеріальної інфекції

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У Японії, за офіційними даними, зросли випадки захворювання на небезпечну та потенційно смертельну бактеріальну інфекцію — синдром стрептококового токсичного шоку (STSS). А експерти досі не можуть визначити точну причину спалаху.

Про це повідомляє CNN.

Станом на 2 червня Міністерство охорони здоровʼя Японії зареєструвало рекордні 977 випадків захворювання на синдром стрептококового токсичного шоку, смертність від якого сягає 30%. За останніми даними, у період із січня до березня від інфекції померло 77 людей.

Цьогорічний показник захворюваності перевищив попередній рекорд у 941 випадок зараження минулого року — це був найвищий показник від початку ведення спостережень у 1999 році. Торік Національний інститут інфекційних захворювань Японії повідомив про 97 смертей через STSS, що є другим за величиною показником за останні шість років.

STSS — рідкісна, але серйозна бактеріальна інфекція, яка може призвести до серйозних ускладнень зі здоровʼям та навіть ампутації кінцівок і смерті. Зокрема, це стосується дорослих віком від 30 років. Найбільш вразливими до захворювання є люди похилого віку.

Більшість випадків STSS спричинені бактерією під назвою streptococcus pyogenes. Більш відомий як стрептокок А, він може спричиняти біль у горлі, в основному в дітей, і багато людей хворіють на нього, навіть не підозрюючи про це і не маючи симптомів.

Утім, у деяких випадках стрептокок А потрапляє в кровоток і виробляє токсин, що може призвести до токсичного шоку. Це, зі свого боку, загрожує серйозним ускладненням — аж до ампутації кінцівок і смерті.

У разі якщо хвороба протікає важко, пацієнти спочатку страждають від лихоманки, болю в м’язах і блювоти, але симптоми швидко переростають у реальну загрозу життю через низький артеріальний тиск, набряк і поліорганну недостатність.

Стрептокок А також може спричинити некротичний фасціїт, який може призвести до втрати кінцівок. У більшості пацієнтів захворювання може знизити здатність організму боротися з такими важкими захворюваннями, як рак чи діабет.

«Навіть за умови лікування STSS може бути смертельним. З десятьох заражених щонайменше троє людей помруть від інфекції», — повідомили в Центрах з контролю та профілактики захворювань у США (CDC).

Стрептококові інфекції поширюються повітряно-крапельним шляхом і при фізичному контакті. Бактерія також може заражати пацієнтів через рани. Підвищений ризик заразитися мають люди з відкритою раною, зокрема ті, хто нещодавно переніс операцію.

Стрептококова інфекція А лікується антибіотиками, але пацієнти з більш важким інвазивним стрептококовим захворюванням групи А, ймовірніше за все, потребуватимуть комбінації антибіотиків та інших препаратів, а також інтенсивної медичної допомоги.

Поширення стрептококової інфекції групи А значною мірою обмежували засобами контролю над пандемією Covid-19, як-от носіння медичних масок і соціальне дистанціювання. Однак після послаблення цих заходів багато країн повідомили про зростання випадків зараження іншими захворюваннями.

У грудні 2022 року п’ять європейських країн повідомили Всесвітній організації охорони здоров’я про зростання випадків захворювання на стрептококову інфекцією групи А, причому найбільше постраждали діти віком до 10 років.

Водночас, як кажуть у CDC, експерти не можуть встановити причину майже половини випадків зараження на STSS. За даними японського суспільного мовника NHK, причина цьогорічного спалаху STSS в Японії теж залишається незрозумілою.

Професор Кен Кікучі з Токійського жіночого медичного університету сказав у коментарі NHK, що зростання може бути пов’язане з ослабленням імунітету в людей після Covid-19.

«Ми можемо зміцнити імунітет, якщо постійно контактуємо з бактеріями. Але цей механізм був відсутній під час пандемії коронавірусу. Отже, зараз більше людей сприйнятливі до інфекції, і це може бути однією з причин різкого зростання випадків», — сказав Кікучі.