FT: Лідери ЄС підтримують переобрання фон дер Ляєн на посаду президента Єврокомісії

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European Parliament / Flickr

Лідери ЄС планують затвердити Урсулу фон дер Ляєн на другий пʼятирічний термін на посаді президента Єврокомісії.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Глави 27 країн-членів ЄС сьогодні ввечері планують надати політичну підтримку фон дер Ляєн.

«Ніхто не обговорює ніякого іншого результату. Для неї жереб кинуто», — сказав високопоставлений дипломат ЄС, який провів минулий тиждень у переговорах з ключовими столицями.

Фон дер Ляєн потрібно буде завоювати більшість у новообраному Європейському парламенті, щоб залишатися найвпливовішою посадовою особою ЄС до 2029 року, очолюючи виконавчу владу блоку.

Її прихильники впевнені в згоді парламенту, враховуючи перемогу її правоцентристської Європейської народної партії на виборах у ЄС цього місяця, а також більшість, що її мають центристські партії в парламенті

На закритій вечері в понеділок також обговорюватиметься питання, кого обрати на посаду президента Ради ЄС — посадовця, який головує на зустрічах лідерів блоку, і на посаду високого представника, головного дипломата блоку.

Офіційні особи заявили, що колишній премʼєр-міністр Португалії Антоніу Кошта є явним фаворитом на посаду президента, який змінить Шарля Мішеля, тоді як премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас є найбільш вірогідним кандидатом на посаду головного дипломата, замінивши Жозепа Борреля.

Однак вони застерігали, що напередодні зустрічі жоден з варіантів не був настільки визначеним, як вибір фон дер Ляєн.