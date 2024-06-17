Росіяни атакували Полтавщину, постраждали 12 людей

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Російські війська вдень 17 червня атакували цивільну інфраструктуру Полтавщини.

Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін.

За його словами, внаслідок атаки постраждали 9 людей, загиблих нема. Пошкоджено кілька багатоповерхівок.

Також Пронін зазначав, що під завалами будівлі можуть бути люди.

Оновлено о 15:40. Голова ОВА повідомив, що через атаку зазнали пошкоджень електролінії. Знеструмлено 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів.

Оновлено о 16:40. Кількість постраждалих зросла до 12, серед них двоє дітей. Трьох людей госпіталізували.