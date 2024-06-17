Україна нарешті включила в мережу подаровану США газотурбінну міні-ТЕС. Її передали ще в лютому 2023-го

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Міністерство енергетики та вугільної промисловості України / Facebook

Україна включила в мережу газотурбінну мобільну електростанцію General Electric потужністю 28 МВт, яку USAID передали «Енергоатому» ще в лютому 2023 року.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Вона працює», — сказав міністр на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг в понеділок, 17 червня.

Електростанцію, вироблену в США компанією General Electric, привезли до України ще в лютому 2023 року, але через затримку з надходженням необхідних складників її тестовий запуск відбувся лише в жовтні 2023-го.