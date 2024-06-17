ICAN: У 2023 році ядерні держави витратили $91,4 мільярда на свій арсенал

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У 2023 році девʼять ядерних держав — Китай, Франція, Індія, Ізраїль, Північна Корея, Пакистан, Росія, Велика Британія та США разом витратили $91,4 мільярда на модернізацію ядерної зброї.

Про це свідчить звіт Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN).

Причому більш як половина цих витрат припала на США — на ядерну зброю торік вони витратили $51,5 мільярда. Друге місце за витратами на свій ядерний арсенал посів Китай — $11,8 мільярда. Третьою за сумою витрат стала Росія — $8,3 мільярда.

Загалом торік девʼять держав витратили на ядерну зброю на $10,7 мільярда більше, ніж у 2022 році. Причому левова частка цієї суми — 80% — припала на США.

Витрати Сполученого Королівства на ядерну зброю теж значно зростали другий рік поспіль — на 17% — і становили $8,1 мільярда.

Як стверджують у ICAN, за останні пʼять років ядерні держави витратили загалом $387 мільярдів на свою ядерну зброю. Причому щорічні витрати зросли на 34% — з $68,2 до $91,4 мільярда, оскільки всі дев’ять країн продовжують модернізувати, а в деяких випадках і розширювати свої арсенали.

Ці цифри підтверджують і висновки, що містяться в доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

За даними SIPRI, у січні 2024 року із загального глобального запасу чисельністю приблизно 12 121 боєголовка близько 9 585 перебували у військових запасах для потенційного використання.

За оцінками, 3 904 із цих боєголовок розгорнули на ракетах і літаках — це на 60 більше, ніж у січні 2023 року. Близько 2,1 тисячі розгорнутих боєголовок на балістичних ракетах перебувають у стані високої бойової готовності, майже всі вони належать Росії або США. Також вважають, що Китай вперше привів деякі боєголовки в стан підвищеної бойової готовності.

До того ж, за оцінками SIPRI, Китай продовжує нарощувати свій ядерний потенціал. Кількість ядерних боєголовок в арсеналі країни зросла з 3 410 у січні 2023 року до 500 у січні 2024-го, очікується, що арсенал далі зростатиме. У SIPRI кажуть, що Китай нарощує свій ядерний потенціал швидше за будь-яку іншу країну.

За даними SIPRI, Росія і США разом володіють майже 90% всієї ядерної зброї. Обсяги їхніх військових запасів, схоже, залишалися відносно стабільними у 2023 році. Водночас, за оцінками, Росія розгорнула в оперативних силах приблизно на 36 боєголовок більше, ніж у січні 2023 року, додали в SIPRI.

«Ми не бачили, щоб ядерна зброя відігравала таку помітну роль у міжнародних відносинах з часів Холодної війни», — сказав директор програми зі зброї масового знищення SIPRI Вілфред Ван.