Генштаб: За добу Росія втратила 1 080 військових і 18 бронемашин

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FEDOROV / Telegram

За минулу добу, 16 червня, Сили оборони вбили або поранили ще близько 1 080 російських військових. Загалом від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, Росія втратила вбитими і пораненими близько 527 390 солдатів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Також за добу Сили оборони знищили:

танки — 7 958 (+2);

бойові броньовані машини — 15 287 (+18);

артилерійські системи — 13 927 (+14);

реактивні системи залпового вогню — 1 104;

засоби ППО — 853;

літаки — 359;

гелікоптери — 326;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 167 (+8);

крилаті ракети — 2 296;

кораблі / катери — 28;

підводні човни — 1;

автомобільну техніку та автоцистерни — 18 991 (+24);

спеціальну техніку — 2 337 (+12).

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.