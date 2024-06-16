Норвегія передасть Україні понад $100 мільйонів на відновлення енергетики

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Норвегія виділить додатково 1,1 мільярда норвезьких крон (близько $103 мільйонів), щоб допомогти у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури України.

Про це йдеться у пресрелізі уряду Норвегії.

Зокрема, 120 мільйонів норвезьких крон (понад $11,2 мільйона) спрямують через Програму розвитку ООН на ремонт енергетичної інфраструктури, яка забезпечує Харківську область, що дуже постраждала від російських атак цієї весни.

У пресрелізі йдеться, що сім лікарень Харківщини будуть обладнані сонячними панелями для забезпечення стабільного електропостачання.

У 2022 році Норвегія виділила 2,1 млрд крон (близько $196 мільйонів) фінансування на підтримку української енергетики, торік — 1,9 млрд крон (близько $177 мільйонів).